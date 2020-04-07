Минск, , 15:09 — REGNUM Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Белоруссии на уровне «B». Об этом сообщил 7 апреля телеканал «Беларусь 1».

По мнению экспертов агентства, за последние годы макроэкономические показатели белорусской экономики улучшились.

У страны также есть золотовалютные резервы, которые позволят правительству в полном объёме выполнять долговые обязательства, считают аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервные активы Белоруссии составили $7,7865 млрд, сократившись на 17,1%.

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