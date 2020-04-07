Рига, , 15:02 — REGNUM Все получатели двухмесячного пособия в Латвии на случай простоя, вызванного борьбой с пандемией COVID-19, смогут получить дополнительные средства за каждого, находящегося на их попечении ребёнка. Об этом пишет 7 апреля портал LSM со ссылкой на данные министерства благосостояния Латвии.

По данным журналистов, договорённость об этом была достигнута на совете партий правящей коалиции. Размер пособия составит 50 евро.

Напомним, детские пособия аналогичного размера уже выплачиваются самоуправлениями нуждающимся. Эксперты министерства благосостояния Латвии ещё должны разработать и согласовать механизм новых выплат. После чего, решение поступит на утверждение в правительство, а затем в Сейм (парламент).

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.