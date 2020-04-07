Москва, , 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года. Об этом 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рейтинг самых популярных марок на российском авторынке в марте возглавила Lada. Машины АвтоВАЗа за первый весенний месяц купили 31,6 тыс. автолюбителей России — на 6,6% больше, чем за тот же месяц 2019 года. Доля отечественной марки на российском авторынке составила 19,7%.

На втором месте в этом топе южнокорейская марка KIA. За прошлый месяц машины марки приобрели 23,6 тыс. жителей РФ. При этом продажи компании в России увеличились на 34,9%.

Третье место принадлежит еще одному южнокорейскому бренду — Hyundai. За март обладателями авто марки стали 18 тыс. автолюбителей из России (+29,3%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Renault (13,1 тыс. ед.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. ед.; +39,5%).

Напомним, самой популярной моделью KIA является Rio. За март 2020 года это авто было продано в количестве 8274 экземпляров — на 17,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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