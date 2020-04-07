Душанбе, , 14:56 — REGNUM В Таджикистане несколько предприятия пищевой промышленности наладили производство антисептических и гигиенических препаратов, сообщает министерство промышленности и новых технологий страны.

Среди них ООО «ММК» в городе Ходжент, ООО «Сахо и К» в городе Гулистон и ООО «ММД» в районе Рудаки.

В сообщении минпрома говорится, что подобные меры были приняты с целью профилактики различных инфекционных заболеваний, а также для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

В министерстве отметили, что ведомство совместно с минздравом Таджикистана принимаются все необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан.

Напомним, что в начале апреля 2020 года текстильные предприятия Таджикистана поставилина поток производство медицинских масок, марли и специальной защитной медицинской одежды.