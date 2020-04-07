Красногорск, , 15:03 — REGNUM Льготы по кредитам, налогам и аренде получат подмосковные бизнесмены, так как они оказались в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил на заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьёв.

Он отметил, что малому бизнесу на шесть месяцев даётся отсрочка от уплаты налогов. Ставка налога на имущество, от которой в том числе зависит ставка аренды площадей в торговых центрах, обнуляется.

Региональному фонду развития промышленности выделено 400 млн рублей. Это позволит предприятиям получить льготные кредиты. Объём Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса увеличен на 200 млн рублей.

Кроме того, предприниматели получат возмещение затрат на покупку оборудования в размере 50%, а производители масок и дезинфицирующих средств — 80%. Чтобы предприятия могли выплатить зарплаты работникам, им даётся беспроцентный кредит на полгода.

Платежи в социальные фонды снижены с 30% до 15%. На проверки бизнеса наложен мораторий.

Губернатор подчеркнул, что проблемы бизнеса требуют дальнейшего обсуждения и принятия решений.

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