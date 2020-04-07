Москва, , 14:50 — REGNUM Вопрос о возможном введении в России запрета на экспорт нефтепродуктов из других стран не относится к компетенции администрации президента РФ. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это не вопрос президента», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что это прерогатива правительства.

Песков также подчеркнул, что формулировки ситуации как «недопущение понижения цен на бензин» — это «примитивистский подход», президента России она не устраивает.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что правительство Российской Федерации намерено запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешёвого моторного топлива на внутренний рынок. Такая инициатива исходила от Министерства энергетики, и профильный вице-премьер Юрий Борисов это предложение поддержал. В самом Минэнерго и канцелярии Борисова эту информацию комментировать не стали.

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