Москва, , 14:46 — REGNUM Проведение плановых проверок в имущественно-земельной сфере в связи с распространением коронавируса и сложной ситуацией, в которой оказались многие бизнесмены, приостановлены до 1 мая, об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

«Мораторий на плановые проверки в имущественно-земельной сфере до 1 мая в Москве введен в рамках мер по сокращению административной нагрузки на малый и средний бизнес», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что во избежание рисков, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, в исключительных случаях в этот период возможно проведение внеплановых проверок.

Всего же в 2020 году запланировано проведение более 120 таких проверок.

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке малого и среднего бизнеса. В настоящее время для поддержки субъектов МСП и предприятий уже принят ряд антикризисных мер, позволяющих максимально снизить, а также перенести все фиксированные платежи.