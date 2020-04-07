Кемерово, , 14:44 — REGNUM Подготовка к весенним полевым работам в Кемеровской области проходит в штатном режиме, несмотря на режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона по агропромышленному комплексу (АПК) Алексей Харитонов.

Он уточнил, что некоторые сложности из-за введения режима повышенной готовности в регионе были, но темп подготовки удалось всё же сохранить.

«Никаких изменений в план по посевным площадям и культурам мы не вносили: уменьшений из-за этого не произойдёт, — сказал Харитонов. — Технические возможности позволяют: готовность тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники составляет 89%, запчасти оплачиваются удалённо и поставляются на предприятия, ремонтные работы будут закончены в срок».

Первыми в Кузбассе к севу приступят центральные и южные районы — у них лучше теплообеспеченность — в третьей декаде апреля. Северные районы присоединятся к ним через 10−14 дней.

В 2020 году посевная площадь в регионе составит 860 тыс. га. Сейчас доля кондиционных семян составляет 72%.

Предприятия АПК оформили 26 кредитов на сумму 1,6 млрд рублей и восемь инвестиционных кредитов для приобретения сельскохозяйственной техники — на сумму 43 млн рублей. Субсидии из федерального и областного бюджетов на проведение посевной поступят в апреле — 196 млн рублей.