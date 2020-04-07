Ижевск, , 14:43 — REGNUM В Удмуртии до конца текущей недели будет представлен второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Бречалов отметил, что поступает очень много обращений и к нему лично, и к экономическому блоку правительства. Только на горячую линию Корпорации развития Удмуртии поступает около 300 обращений ежедневно.

«Мы видим все и отвечаем всем, кто задает нам конкретные вопросы. С некоторыми мы отрабатываем в индивидуальном порядке», — заверил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пакет мер поддержки МСП в регионе был утверждён в конце марта. Документ принят для поддержки предпринимателей, которые оказались в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, он также включает освобождение от уплаты налога на имущество организаций, отсрочку арендных платежей и возможность снизить процентную ставку по кредитам.

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