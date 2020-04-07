Киев, , 14:38 — REGNUM На Украине 29% компаний остановили деятельность, а 6% закрылись полностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сообщества украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group, сообщил ресурс Opendatabot.

Владельцы сверхмалого бизнеса потеряли 90−100% доходов и уже уволили до половины сотрудников. Малый и средний бизнес потерял 25−50% доходов и сократил от 10 до 25% работников. Крупный бизнес потерял 10−25% прибыли, владельцы компаний планируют уволить до четверти работников до конца карантина.

«Очевидно, что украинский бизнес, как, впрочем, и население, не имеет достаточного запаса прочности, чтобы выдержать карантин… Экономические и социальные потери могут серьезно превысить потери от самой пандемии», — прокомментировал результаты исследований председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он призвал власти Украины пересмотреть срок действия ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины опубликовал данные, согласно которым 77% предприятий Украины не планируют сокращать численность работников.

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