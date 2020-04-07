Киев, 7 апреля 2020, 14:38 — REGNUM На Украине 29% компаний остановили деятельность, а 6% закрылись полностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сообщества украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group, сообщил ресурс Opendatabot.
Владельцы сверхмалого бизнеса потеряли 90−100% доходов и уже уволили до половины сотрудников. Малый и средний бизнес потерял 25−50% доходов и сократил от 10 до 25% работников. Крупный бизнес потерял 10−25% прибыли, владельцы компаний планируют уволить до четверти работников до конца карантина.
Он призвал власти Украины пересмотреть срок действия ограничительных мер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины опубликовал данные, согласно которым 77% предприятий Украины не планируют сокращать численность работников.
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