Милан, Италия, , 14:19 — REGNUM Для возвращения показателей ВВП Италии на прежний (до пандемии) уровень уйдет два года, сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Censis и Confcooperative, опубликованном во вторник, 7 апреля.

Введенные правительством Италии ограничения коснулись 2,3 млн предприятий (48,2% от всех, работащих в стране), в них работают 7,3 миллиона человек, общий объем их продукции и услуг оценивается в 1,321 трлн евро в год, отметили также эксперты.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 6 апреля, в Италии умерли 16 523 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 636. Днем ранее число погибших увеличилось на 525. Выздоровели 22 837 человек, за день этот показатель увеличился на 1022 (днем ранее — на 819). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3589. В настоящее время больны 93 187 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 132 537.