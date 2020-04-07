Екатеринбург, 7 апреля 2020, 14:47 — REGNUM В ряде магазинов в Екатеринбурге могут уволить половину сотрудников. Об этом сообщают сами работники.
Как передаёт портал «66.ру», многие нанятые горожане жалуются: их заставляют писать заявления об увольнении, в противном случае просто не проставляют рабочие смены.
«Сначала уволили половину работников офиса, а теперь — линейный персонал магазинов», — заявила изданию одна из кассиров.
Журналистский запрос уже направлен к руководству компании для прояснения ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области ослабили ограничения для магазинов и ряда других коммерческих организаций. В регионе продолжает действовать режим «самоизоляции».
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