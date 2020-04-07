Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM В ряде магазинов в Екатеринбурге могут уволить половину сотрудников. Об этом сообщают сами работники.

Как передаёт портал «66.ру», многие нанятые горожане жалуются: их заставляют писать заявления об увольнении, в противном случае просто не проставляют рабочие смены.

«Сначала уволили половину работников офиса, а теперь — линейный персонал магазинов», — заявила изданию одна из кассиров.

Журналистский запрос уже направлен к руководству компании для прояснения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области ослабили ограничения для магазинов и ряда других коммерческих организаций. В регионе продолжает действовать режим «самоизоляции».

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