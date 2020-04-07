Липецк, , 14:08 — REGNUM В Липецкой области для помощи семьям с детьми из резервного фонда выделят 100 миллионов рублей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов на совещании 6 апреля.

«В первую очередь надо помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Мы должны быстро оказать меры региональной поддержки людям, оказавшимся в сложной материальной ситуации, а потом подоспеют федеральные меры. Мы выделим из резервного фонда области 100 миллионов рублей для выплаты социальных пособий таким семьям. Поручаю в сжатые сроки проработать механизм выделения средств и критерии их получения», — сказал Артамонов.

Начальник регионального управления социальной защиты населения Сергей Орусь рассказал, что территориальные центры социальной защиты населения принимают звонки от граждан по вопросам первичного предоставления мер соцподдержки. Подать заявление на матпомощь можно через портал госуслуг или электронную почту, а скоро появится канал по приёму обращений через мессенджер WhatsApp.

Люди, которые официально не работают, не являются пенсионерами или индивидуальными предпринимателями, могут встать на учёт как безработные. Со 2 апреля в центрах занятости заявления принимают дистанционно, уже поступило более 460 обращений. По закону решение о назначении выплат принимается в течение 10 дней. На пособие могут рассчитывать только те, кто потерял работу менее полугода назад, а до этого был официально трудоустроен. Сообщения от жителей принимаются по телефону горячей линии управления труда и занятости Липецкой области.

На заседании также обсуждались налоговые льготы, приостановка платежей и отчётности, поддержка малого бизнеса. Заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов сообщил, что согласно постановлению правительства России арендодателям рекомендуют сократить платежи или ввести арендные каникулы. Вопросы о предоставлении мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами принимает горячая линия центра «Мой бизнес».

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