Владимир, , 14:04 — REGNUM Создание государственного природного заповедника в Селивановском районе Владимирской области снизит инвестиционную привлекательность региона и спровоцирует возникновение целого ряда экономических проблем. Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин в письме заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

В предлагаемые границы заповедника попадёт 32 населённых пункта, а из-за статуса особо охраняемой территории подорожает стоимость ремонта и эксплуатации уже существующих на этом участке автомобильных и железных дорог, трубопроводов и ЛЭП. Проблемы возникнут в этих населённых пунктах при строительстве, ремонте и эксплуатации всех зданий и сооружений, включая жилые дома, школы и больницы.

После создания охраняемой территории будет запрещено использование минеральных удобрений и химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, без которых на неплодородной почве района местное население станет получать меньше урожая, будет запрещена заготовка древесины — один из источников доходов местных жителей.

По мнению местных властей, создание заповедника поставит под угрозу выполнение в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда» и «Демография». По этим причинам власти региона не направляли предложений об участии в федеральном проекте «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», в рамках которого создаются подобные природные заповедники и просят исключить Владимирскую область из этого проекта.