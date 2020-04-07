Москва, , 14:03 — REGNUM По итогам марта 2020 года на российском авторынке было продано 573 машины китайской марки Changan, что в пять раз превышает показатель реализации аналогичного периода прошлого года. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, продажи марки за период с января по март 2020 года возросли в России в 6 раз. Всего за три месяца было продано 1245 авто.

Самой популярной моделью Changan стал кроссовер CS35 Plus. С начала 2020 года его приобрели 897 автолюбителей.

На второй строчке рейтинга новый среднеразмерный кроссовер CS55, продажи которого стартовали в России в декабре 2019 года.

Стоит отметить, что в связи с распространением коронавируса компания в России ввела бесконтактный сервис. Автовладельцам оказывается помощь работниками колл-центра Changan. По телефону и электронной почте можно решить вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием машины.

Ранее стало известно, что компания Changan готова предоставить машины из своего автопарка московским больницам.

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