Уфа, , 13:58 — REGNUM Строительство индустриального парка «Уфимский» началось в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, сегодня строители начали забивать сваи на месте нового комплекса для производственного сектора.

Радий Хабиров отметил, что на площади 20 тысяч кв. метров, будут размещены предприятия малого и среднего бизнеса. В комплексе будет все необходимое для осуществления их деятельности: газ, свет, электричество. Рядом со зданием будет размещаться парковка и столовая для работников. Кроме этого, на территории будет обустроен парк для прогулок.

«Предпринимателю достаточно прийти сюда, включить свой станок в розетку и начать работать», — сообщил глава республики.

Отмечается, что для того, чтобы стать резидентом данного индустриального парка, необходимо обратиться в Корпорацию развития Башкирии.

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