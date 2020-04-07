Москва, , 14:01 — REGNUM Распространение коронавируса и карантинные меры вызвали рост спроса на загородную недвижимость. Об этом 7 апреля заявила член совета «Московской ассоциации риэлторов» Наталья Соломонова на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В то же время стоимость аренды коммерческой недвижимости падает. Причём иногда цена сокращается в два и более раза.

«Цены снижаются почти в разы. Если смотрели помещение за 150 тысяч рублей в месяц, то сейчас собственник готов отдать его за 70 тысяч в месяц», — сказала Соломонова.

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