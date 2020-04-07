Варшава, , 13:45 — REGNUM В связи с карантинными мерами, ударившими по бизнесу, 46% польских компаний планируют снижение зарплат, а 28% собираются прибегнуть к увольнениям персонала. Такие данные приводит Польский экономический институт (PIE), который провёл анализ ситуации на рынке труда после первых недель эпидемии. Об этом сообщает «Польское радио».

Большинство фирм, руководство которых было опрошено институтом, уже ощутили последствия кризисных явлений в экономике, вызванных эпидемией коронавируса. 56% предприятий собираются воспользоваться государственной субсидией, предусмотренной недавно одобренной парламентом программой «Антикризисный щит».

«В основном большие предприятия, а также коммерческий сектор планируют воспользоваться субсидией для сохранения работников. Это должно помочь фирмам не закрыться из-за кризиса … 57% предпринимателей говорит, что их прибыль в марте снизилась по сравнению с февралем. Что касается новых заказов, то 62% фирм заявили о снижении их числа», — говорит вице-директор Польского экономического института Анджей Кубисяк.

Как показало исследование, основной стратегией выживания фирм в условиях кризиса стали сокращение зарплаты, оптимизация рабочих мест и получение государственной поддержки.

Исследование проводилось 1−2 апреля среди владельцев бизнесов и руководителей предприятий. Большинство из них полагают, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, продлится по меньшей мере до сезона летних отпусков, или до конца года.

Субсидии для работодателей, предусмотренные программой «Антикризисный щит», могут быть безвозвратными при условии сохранения всех рабочих мест на предприятии.