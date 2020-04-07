Бишкек, , 13:44 — REGNUM Правительство Киргизии намерено потратить $129 млн (9,85 млрд рублей), которые Международный валютный фонд предоставил республике в конце марта, на покрытие бюджетных расходов. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, пишут местные СМИ.

По его словам, также часть этих денег киргизстанские власти планируют направить на меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Однако конкретизировать — на какие именно статьи расходов планируется направить эти деньги, высокопоставленный чиновник не стал.

Читайте также: Из-за коронавируса бюджет Киргизии потеряет свыше 28 млрд рублей