Сеул, , 13:46 — REGNUM По предварительным данным, в первом квартале 2020 года объём продаж южнокорейской компании LG Electronics составил 14,7 трлн вон (~$12,14 млрд), а операционная прибыль — 1,9 трлн вон (~$1,56 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи сократились на 1,2%, а прибыль, напротив, выросла на 21,1%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года объём продаж компании сократился на 8,3%.

Отмечается, что показатели операционной прибыли LG Electronics в первом квартале года оказались лучше ожидаемых. Предполагается, что распространение коронавируса нового типа оказало ограниченное эффект на прибыль компании.

Тем не менее, предполагается, что во втором квартале года, пандемия коронавируса негативно отразиться на доходах южнокорейской компании из-за закрытия заводов в Европе и США.