Бишкек, , 13:42 — REGNUM «Скажем откровенно — мы не можем предоставить предпринимателям грантовую помощь или списать налоги из-за пандемии коронавируса, как это сделали правительства развитых стран», — заявил вице-премьер-министр Киргизии Эркин Асрандиев на пресс-конференции сегодня, 7 апреля, передают киргизстанские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, максимум, что смогут сделать власти республики для поддержки бизнеса — это продлить сроки выплаты налогов и социальных отчислений, но не более чем на три месяца.

Он также отметил, что крайний срок сдачи налоговых деклараций и других налоговых отчетностей на пока перенесли на 1 октября 2020 года.

«Мораторий на проверку со стороны государственных органов продлили на один год, а налоговые проверки ограничили до 1 января», — подытожил вице-премьер.