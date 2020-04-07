Душанбе, , 13:41 — REGNUM В борьбе с коронавирусной инфекцией в Душанбе ежедневно перед выходом в рейс в общественном транспорте и маршрутках проводится дезинфекция, сообщает сегодня, 7 апреля, «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в крупной управляющей компании.

Только после проведения всех работ по санитарной обработке машины выходят на маршрут. Среди водителей также проводятся разъяснительные работы.

Помимо этого, всех водителей маршрутных такси и общественного транспорта, а также кондукторов обязали носить маски и «не брать пассажиров сверх установленной законом нормы». Такие меры, как предполагается, будут способствовать соблюдению дистанции между пассажирами.

Напомним, что вчера, 6 апреля, минздрав Таджикистана опроверг слухи о гибели в Согдийской области 60-летнего мужчины от коронавируса.

На сегодняшний день в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. В карантинных зонах по всей стране остаётся 2750 человек.