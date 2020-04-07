Оренбург, , 13:40 — REGNUM В Оренбурге швейная фабрика, которая занимается пошивом детской одежды, перепрофилировалась из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Сейчас предприятие занимается пошивом средств индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ежедневно фабрика шьет по 7 тысяч защитных масок. Продукция производится под заказ — для продовольственных магазинов и компаний областного центра.

ООО «Швейная фабрика» расположено на базе областного бизнес-инкубатора. На предприятии отметили, что временное изменение профиля производства позволит сохранить рабочие места и саму фабрику.

В условиях режима обязательной самоизоляции пожилые работники шьют маски на дому, молодежь трудится в бизнес-инкубаторе.