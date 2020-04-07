Москва, , 13:58 — REGNUM Из-за распространения коронавируса и карантинных мер стоимость жилья в Москве не упадёт. Об этом 7 марта заявил генеральный директор одного из агентств недвижимости столицы Вячеслав Шеянов на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие продавцы с рынка ушли. Когда они вернутся, неизвестно. Рынок будет сжат, соответственно, цены падать не будут», — заявил риелтор.

По его оценке, после выхода из условий самоизоляции рынок жилья в Москве окажется на том же уровне по спросу и ценам, что и в середине марта 2020 года.

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