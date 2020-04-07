Подгорица, , 13:35 — REGNUM В Черногории на 7 апреля было зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса сдо 08:30 утра, поэтому число выявленных инфицированных возросло до 239. Они были обнаружены при анализе 104 образцов. Все случаи заражения были вызваны контактами с ранее зараженными, сообщил институт общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 6 апреля в стране беременная женщина, у которой был выявлен коронавирус родила здорового ребенка.

По количеству выявленных заболевших лидирует столица Черногории — Подгорица