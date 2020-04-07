Минск, , 13:31 — REGNUM По итогам I квартала международные резервные активы Белоруссии сократились на 17,1% и составили на 1 апреля 2020 года $7,7865 млрд. Об этом сегодня, 7 апреля проинформировал Нацбанк Белоруссии.

«За март 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 018,4 млн. долларов США (на 11,6 процента) после снижения в феврале на 438,2 млн. долларов США (на 4,7 процента)», — сказано в официальном сообщении НБРБ.

По мнению госрегулятора, снижение ЗВР по итогам марта в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на биржевых торгах, а также плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на $226,5 млн. Поддержанию уровня ЗВР в марте «способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций министерства финансов, номинированных в иностранной валюте».

Больше материалов на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, снижению ЗВР Нацбанка Белоруссии способствовали не только валютные интервенции, направленные на сдерживание резкого падения курса белорусского рубля, а также выплаты по огромному накопленному внешнему госдолгу. На рентабельности ведущей отрасли, генерирующей валютную выручку, сказалось решение Александра Лукашенко не закупать российскую нефть, а переплачивать за импорт более половины потребностей НПЗ из дальнего зарубежья. В итоге «выгодная альтернативная нефть» сократила рентабельность нефтепереработки и наполняемость бюджета, что не могло не сказаться на курсе белорусского рубля и состоянии ЗВР.

Подробности в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии