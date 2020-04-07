Уфа, , 13:34 — REGNUM 1,23 млрд рублей выделено Башкирии из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 апреля сообщили на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максим Забелина, эти средства, согласно распоряжению правительства РФ, выделили Башкирии на развертывание дополнительных коек. Они уже переведены в республику и будут направлены на дооснощение госпитальных баз, в которых будут лечиться пациенты с COVID-19.

В частности, будет закуплено нужное оборудование и оплачены работы по увеличению количества коек, к которым подводится кислород, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 7 апреля в Башкирии зарегистрировано 12 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Это жители Уфы, Дюртюли, Кумертау и Альшеевского района.

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