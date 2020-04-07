Сеул, , 13:23 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на высшей ступени инвестиционного уровня «Aa2». Прогноз «стабильный» также не был изменен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей рейтингового агентства.

Эксперты отмечают, что распространение коронавируса довольно сильно ударит по южнокорейской экономике, однако, в среднесрочной перспективе, страна довольно быстро сможет восстановить свои показатели.

«Коронавирус окажет влияние на многие сектора экономики Южной Кореи, включая торговлю, инвестиции, туризм, однако его влияние на кредитный рейтинг страны будет минимальным» — сообщили в агентстве.

Известно, что Moody’s продолжает сохранять кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Aa2» с 2015 года.