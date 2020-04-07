Нижний Новгород, , 13:17 — REGNUM ПАО «ГАЗ» Нижегородской области получило подтверждение на работу в карантин от профильных курирующих ведомств, сообщает пресс-служба правительства региона.

На работу вышли 77 сотрудников из 800. Губернатор Глеб Никитин лично проверил соблюдение мер предосторожности. Сотрудники, чье личное присутствие не требуется, переведены на удаленный режим, отдельные структурные подразделения обособлены, работники соблюдают дистанцию в 1,5 метра. ПАО «ГАЗ» входит в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение.

«Планируем оперативно выполнить заказ на поставку автомобилей скорой помощи для нужд медицинских учреждений. Кроме того, в городах востребованы наши грузовые фургоны для доставки товаров, а в сельском хозяйстве — грузовики ГАЗа», — подчеркнул президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.