Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Кризисный пакет мер правительства Швеции, направленный на преодоление последствий коронавирусной инфекции, должен сохранить рабочие места, тем самым защитив десятки тысяч работников. Но имеющиеся свидетельства показывают, как компании обходят правила и увольняют сотрудников, несмотря на то, что рабочая нагрузка остается одинаковой. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Нас сократили на 40%, но мы продолжаем работать с прежней 100-процентной нагрузкой. Использование такой системы нецелесообразно», — поделился с журналистами сотрудник одного PR-агентства.

Сейчас пандемия коронавируса заставляет многие компании страдать в финансовом отношении. Чтобы противостоять увольнениям и банкротствам, правительство Швеции приняло решение о кризисных мерах, которые оцениваются в миллиарды шведских крон. К ним относятся краткосрочные отпуска, что в свою очередь означает, что работодатели могут сократить рабочее время сотрудников, покрывая при этом большую часть расходов.

Однако некоторые шведские компании просто увольняют своих сотрудников, при этом оставляя рабочую нагрузку для остальных на прежнем уровне.