Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Всего за одну неделю Шведское налоговое агентство получило почти 10 000 заявок на отсрочку таких налоговых выплат, как НДС и взносы работодателей, пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы привлекли около 200 сотрудников, которые обычно заняты другими задачами, чтобы мы могли рассмотреть все это огромное скопления заявок», — заявила Ева Боден, представитель Шведского налогового агентства.

Шведский закон, который предоставляет компаниям возможность получать налоговую отсрочку в связи с кризисом коронавируса, вступил в силу 30 марта, и Шведское налоговое агентство уже приняло решение об отсрочке для половины из обративших 10 000 бизнесменов.

Сообщается, что во время финансового кризиса 2008−2009 гг. 17 000 компаний подали заявки на отсрочку уплаты налогов и других платежей, но Ева Боден считает, что в этот раз их будет больше. По ее оценкам, эта цифра может увеличиться в два раза.