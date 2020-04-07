Киев, , 13:07 — REGNUM Украине для подготовки к следующему осенне-зимнему сезону необходимо закачать минимальное количество газа, однако из-за изменений в законодательство неизвестно, кто именно будет этим заниматься.

Об этом 7 апреля сообщил генеральный директор госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава компании напомнил, что Украина официально закончила отопительный сезон 2019−2020 с запасами газа 15,9 млрд кубометров в хранилищах (ранее неоднократно страна входила в зиму с меньшими запасами — ред.). Соответственно, закачать надо всего 2−3 млрд кубометров топлива — для гарантированно стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

«Открытым вопросом остается: кто будет создавать запас газа в ПХГ. Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал «Нафтогаз», но будет ли он его создавать после отмены спецобязательств в этом году?» — комментирует ситуацию Макогон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине сообщили, что рекордно высокий уровень наполнения ПХГ обусловлен рядом факторов, в частности накоплением рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки 2019 г. — 21,8 млрд кубометров газа, и невысоким уровнем отбора в течение зимы из-за теплой погоды — потрачено 6,06 млрд кубометров (обычно 8−9 млрд кубов).