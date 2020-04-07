Киев, , 12:52 — REGNUM В Киеве по итогам марта произошел резкий обвал платежей за жилищно-коммунальные услуги.

В частности, как рассказала советник замглавы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная в комментарии изданию «ЛИГА», общий уровень оплаты за услуги ЖКХ в Киеве не достигает 80%, что является минимумом за последние 5 лет. Власти подсчитали, что по сравнению с февралем киевляне заплатили на 15−20% меньше. Чиновники ожидают, что в апреле ситуация с платежами еще больше ухудшится.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский отмечает, что властям следовало провести реструктуризацию.

«Введите в правовое поле реальную ситуацию, установив процент обязательного платежа, а все остальное — до следующего отопительного сезона. Реально разблокируйте цепочку взаимных задолженностей, которая будет только усугубляться», — призвал чиновников эксперт.

«Ни дня без проблем, а если проблем нет — надо создать и начать решать. В общем это да, наш приговор», — резюмировал Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд гривен (порядка 2,3 млрд долларов). Наибольшие долги украинцы накопили за газ и отопление/горячую воду — 28,6 млрд гривен и 22,4 млрд гривен соответственно. В конце марта Министр развития общин и территорий УкраиныАлексей Чернышовв специальном обращении рассказал о рисках неуплаты гражданами за услуги ЖКХ на время карантина, подчеркнув, что неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков.