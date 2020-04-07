Москва, , 12:50 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепляться на торгах 7 апреля. Пара доллар/рубль впервые с середины марта добралась до отметки 75 руб., откуда слегка отскочила, но не закрыла медвежий гэп, который образовался на открытии сегодняшней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Рубль почувствовал себя увереннее в ожидании переговоров ОПЕК+, которые состоятся в четверг, 9 апреля. В ожидании этого события подросла и нефть, правда, котировки испытывают трудности с развитием восходящего импульса из-за неопределенности в отношении потенциальной сделки экспортеров.

Именно от того, по какому сценарию будут развиваться события на этом фронте, будет зависеть дальнейшая динамика нашей валюты с оглядкой на рынок черного золота.

Если производители смогут преодолеть разногласия и договорятся о сокращении добычи в условиях падающего спроса, нефть закономерно отреагирует ростом, который может носить весьма агрессивный характер, тем более что цены все еще находятся неподалеку от многолетних минимумов.

В этом случае доллар может устремиться к отметке 72 руб. В противном же случае пара, скорее всего, с легкостью вернется выше 80 руб. В любом случае до конца недели волатильность курса рубля повысится.

В краткосрочной перспективе доллар вряд ли опустится ниже 75 руб., несмотря на ослабление позиций американской валюты на рынке Форекс», — считает эксперт.

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