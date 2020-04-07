Сеул, , 12:53 — REGNUM В первом квартале 2020 года мировой объем судостроения составил 2,33 млн CGT, что на 71% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года лидером на рынке судостроения стал Китай с показателем 1,51 млн CGT, второе место заняла Южная Корея (360 тыс. CGT), третье — Япония (180 тыс. CGT).

По мнению экспертов, коронавирус оказал значительное влияние на мировой рынок судостроения, поскольку многие судоходные компании откладывают заказы на строительство новых судов.

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.