Улан-Удэ, , 12:45 — REGNUM Группа депутатов Народного хурала Бурятии обратились к главе республики Алексею Цыденову с предложением о дополнительных налоговых льготах для предпринимателей, чей бизнес пострадал от ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

В частности, депутаты попросили освободить малый и средний бизнес от уплаты за 2020 год налогов по упрощённой системе, единого налога на вменённый доход, налогам на доходы физических лиц, прибыль, имущество организаций, по патентной системе. Кроме того, предложено перенести срок уплаты региональных налогов за 2019 год на 31 декабря 2020 года.

«Сегодня важно поддержать экономику. Мы предложили кроме введения региональных налоговых льгот, предоставить и федеральные», — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов.

Парламентарии призвали главу обратиться с этими предложениями к зампреду правительства России Юрию Трутневу.

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