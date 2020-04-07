Москва, , 12:45 — REGNUM После снятия карантинных мер компании, скорее всего, будут вынуждены сокращать арендуемые ими площади. Об этом 7 апреля заявила председатель комитета по развитию рынка недвижимости московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Анна Лупашко на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Компании вернутся, но площади, скорее всего, оптимизируются. Много вопросов по торговым центрам. На мой взгляд многие торговые центры будут перепрофилированы в точки дистрибьюции или логистические центры», — сказала Лупашко.

По её словам, деятельность по сделкам с недвижимостью на данный момент парализована.

«Невозможно осуществлять показы недвижимости, возникают сложности взаимодействия с банковским сектором. Какие-то банки работают, какие-то нет», — заявила Лупашко.

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