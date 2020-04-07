Москва, , 12:43 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак проведет видеоконференцию с депутатами Госдумы по ситуации на рынке энергоносителей, а также по проблемам с ГСМ. Такое поручение Новаку намерен дать глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«По поводу ГСМ и вопросов, связанных в том числе с общей ситуацией на нефтяном рынке, на рынках энергоносителей… Мы уже договорились с Александром Новаком. Он прорабатывает с фракциями (предложение) провести такую рабочую конференцию, видеоконференцию с Новаком, министром энергетики, я ему это поручу сегодня», — заявил Мишустин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме проходит онлайн встреча депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.