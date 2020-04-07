Москва, , 12:42 — REGNUM СМИ, как это часто бывает, пытаются раздуть сенсацию о рост цен на продукты питания на пустом месте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя возможный рост цен на продукты питания.

«Изменения могут коснуться очень узкой группы товаров — преимущественно тех, для производство которых требуется импортное сырье: на кофе, шоколад, оливковое масло и т. д. Это логично в свете снижения курса рубля.

Однако доля сырья в себестоимости этих продуктов редко превышает 10−20%, да и рубль упал отнюдь не вдвое — рост составил всего около 20%, и сейчас рубль укрепляется.

То есть обоснованное подорожание может составить 2−4%, не более. Понятно, что трейдеры попытаются выжать из ситуации максимум, но для предотвращения таких попыток в России есть ФАС.

А вот распространение подобных панических слухов рядом российских СМИ и вправду может вызвать очередную волну ажиотажа, от которой поднимутся цены», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, цены на продукты питания в России могут подскочить на 20%.

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