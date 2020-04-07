Горно-Алтайск, , 13:09 — REGNUM Жители Республики Алтай не стали исключением и в период эпидемии коронавируса начали скупать в магазинах продукты питания, которые, согласно распространяемым в соцсетях слухам, помогают в борьбе с коронавирусом.

Имбирь за 1981 рубль за килограмм в магазине «Апельсин», Республика Алтай, 07.04.2020 ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в этот список попали имбирь, лимоны, чеснок и мёд.

Лимоны за 340 рублей за килограмм в магазине «Мария-Ра», Республика Алтай, 07.04.2020 ИА REGNUM

В результате имбиря в магазинах города Горно-Алтайска и крупнейшего в регионе села Майма практически не найти. В сетевых магазинах «Пятёрочка», «Магнит» и «Мария-Ра» его просто нет. Продавцы сообщают, что этот товар сейчас пользуется большой популярностью.

Обнаружить имбирь 7 апреля удалось в магазине «Апельсин» села Майма — за 1981 рубль за килограмм. Последний — совсем небольшой — кусочек имбиря за 186 рублей сиротливо лежал на полке магазина.

Имбирь за 1981 рубль за килограмм в магазине «Апельсин», Республика Алтай, 07.04.2020 ИА REGNUM

Что касается лимонов, чеснока и мёда, то их дефицита не наблюдается. Цены на лимоны в сетевых магазинах варьируются от 189,9 рубля до 340 рублей за килограмм. Килограмм чеснока стоит от 259 до 345 рублей.

Чеснок за 259 рублей за килограмм в магазине «Магнит», Республика Алтай, 07.04.2020 ИА REGNUM

Мёд местные жители в основном покупают у местных же пчеловодов, но в сетевом магазине удалось его найти по цене 189 рублей за килограмм.

Ценники: гречишный мёд за 189 рублей за килограмм и лимоны за 189,9 рубля за килограмм в магазине «Мария-Ра», Республика Алтай, 07.04.2020 ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно, что Генпрокуратура РФ поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон. В соцсетях стали появляться слухи, что эти продукты якобы помогают бороться с коронавирусом. Граждане начали их раскупать, а продовольственные магазины отреагировали значительным ростом цен на имбирь, лимоны и чеснок.

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