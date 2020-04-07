Пекин, , 13:11 — REGNUM Состояние ста богатейших людей мира на фоне пандемии коронавируса уменьшилось на $408 млрд за февраль и март. Такие данные шанхайской Hurun Institute приводит barrons.com.

Самые крупные потери понёс французский миллиардер Бернар Арно, который контролирует компанию Louis Vuitton (LVMH). Его состояние сократилось примерно на $30 млрд. Основатель и глава Amazon Джефф Безос лишился $9 млрд, однако остался самым богатым человеком с состоянием в $131 млрд.

«Последние два месяца уничтожили все богатство, созданное за последние два с половиной года», — говорится в докладе.

Сотня богатейших людей потеряла 12,6% совокупного состояния, это эквивалентно тому, что каждый из них терял по $75 млн в день. Потери богачей авторы доклада объяснили падением индексов на фондовых рынках и укреплением доллара США.

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