Москва, , 12:38 — REGNUM Около 30% российских компаний вынуждены были прекратить свою деятельность из-за карантинных мер по профилактике коронавируса. Об этом 7 апреля заявила председатель комитета по развитию рынка недвижимости московского отделения общественной организации «Деловая Россия», член генерального совета «Деловой России» Анна Лупашко на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Карантин внес свои коррективы в бизнес-планы. Бизнес ощутил на себе негативные последствия происходящего. Страны предпринимают меры безопасности, и наша страна — не исключение. С введением достаточно оправданных мер многие отрасли были вынуждены приостановить свою деятельность», — заявила Лупашко.

По её оценке, на данный момент в России свою деятельность приостановили около 30% компаний. При этом признаки рецессии экономики были видны ещё до начала эпидемии коронавируса.

«Каждый месяц мы будем съедать по 3% ВВП и сколько месяцев мы так проживем?» — задалась вопросом Лупашко.

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