Чебоксары, , 12:33 — REGNUM В Чувашии усилили социальную поддержку населения за счёт федеральных бюджетных кредитов. Условия их предоставления предполагают, что при направлении средств на социальные нужды «долг могут простить». Об этом заявил врио главы Чувашии Олег Николаев в эфире национального радио.

Отвечая на вопрос о том, за счёт чего власти значительно нарастили социальную поддержку, руководитель региона полушутя-полусерьёзно ответил поговоркой о том, что «по сусекам наскребли». Он пояснил, что перед принятием решения детально и «очень внимательно» изучили бюджет Чувашии, в том числе со «старшими товарищами» из федерального центра. И особенно тщательно изучали и сопоставляли условия предоставления бюджетных кредитов из федеральной казны.

«Понятно, что их необходимо возвращать. Но в правилах обозначено, что если мы направим деньги на определенные нужды внутри республики — например, в социальную отрасль, то, грубо говоря, долг нам могут простить», — сказал Олег Николаев, пояснив, что таким образом появляется возможность поддержать и экономику, и социальную сферу».

«Используя эту возможность, соответствующие решения и были приняты».

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Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии 29 января 2020 года. В числе его первых шагов — усиление социальной поддержки населения. В частности, в республике величина прожиточного минимума снижаться не будет, что отразиться на выплатах более 200 тыс. жителей. Впервые за три года проиндексированы выплаты различным социально незащищённым категориям жителей — в частности, семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, приёмным семьям, выплаты сельским специалистам по оплате ЖКУ. Выплаты вырастут на 9,4%.

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Ещё одно значимое решение касается ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Победы они получат по 25 тыс. рублей каждый за счёт республиканских средств — таким образом, с учётом федеральных выплат фронтовики получат по 100 тыс. рублей.

В стадии рассмотрения — законопроект о детях войны, который планируется обсудить на очередной сессии Госсовета Чувашии.

Напомним, в Чувашии региональный бюджет в январе-феврале поступило более 9 млрд рублей, израсходовано свыше 5,5 млрд рублей. Бюджет за два месяца исполнен с профицитом в объеме 3445,6 млн рублей.