Навашино, Нижегородская область, , 12:29 — REGNUM К крупной нижегородской управляющей компании, обслуживающей порядка 160 многоквартирных домов в Навашино, подан банкротный иск. Его инициатором выступил гарантирующий поставщик электроэнергии — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к ООО «Навашинские коммунальные системы» поступило в нижегородский арбитраж 27 марта 2020 года. Сумма претензий — 4 637 172,87 рубля.

Это не первая попытка ПАО обанкротить должника. Прошлый иск, поданный в конце декабря 2019 года, в конце февраля 2020 года суд вернул заявителю. Сумма претензий была той же.

В конце июля 2019 года ПАО выиграло иск у управляющей компании по взысканию задолженности за электрическую энергию, поданную в феврале 2019 года. Это была не единственная судебная претензия к ООО по имеющимся долгам.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Навашинские коммунальные системы» учреждено в апреле 2005 года. Уставный капитал — минимальный (10 тыс. рублей). Директор с 2016 года — Григорий Медведев, владелец с июля 2019 года — Наталья Кочеткова.

На официальном сайте администрации Навашинского района, компания-ответчик указана как домоуправляющая компания (ДУК) для 164 многоквартирных домов в Навашино.

Напомним, с 1 апреля 2020 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона уже расторг договор энергоснабжения с одним из должников — управляющей домом в Кстово (ТСН №10).