Москва, , 12:28 — REGNUM Минстрой России Владимир Якушев фиксирует падение спроса на покупку жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Те застройщики, которые работают по старым правилам, чтобы вот в этих условиях на сегодняшний день непростых, когда мы предполагаем и наблюдаем уже сегодня, что начинает падать спрос на покупку жилья», — заявил Якушев в ходе онлайн парламентских слушаний в Госдуме.

Министр объяснил падение двумя причинами. Первая — в условиях самоизоляции люди ограничены в передвижениях и не могут посмотреть квартиры.

«Ну и второй момент — это, естественно, есть некая неопределенность с точки зрения того, а что же дальше будет происходить с короной (COVID — 19)», — сказал он.

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В этой ситуации, по словам министра, важно поддержать застройщиков, которые строят не по эскроу-счетам, а по старым правилам, чтобы число дольщиков не увеличилось.

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