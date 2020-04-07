Аккра, , 12:20 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил, что правительство страны будет оплачивать счета жителей за водоснабжение в течение последующих трех месяцев, в то время как в стране принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

В телевизионном обращении президент Акуфо-Аддо заявил, что правительство также настоятельно призвало коммунальные предприятия обеспечить бесперебойное снабжение жителей водой и электричеством и восстановить снабжение всех абонентов, даже тех, кому услуги прекратили предоставлять за неуплату.

Президент добавил, что также в рамках мер по поддержке уязвимых слоев населения в районы, где нет центральной системы водоснабжения, будут доставлены танкеры с питьевой водой.

Кроме того, президент заявил, работники здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19, получат повышение базовой заработной платы, а всем остальным работникам здравоохранения будет также предоставлен трехмесячные налоговые каникулы.

Как отмечают репортеры, мытье рук с мылом и водой считается одним из лучших способов предотвращения передачи вируса.

Напомним, что в Гане зарегистрировано 214 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, пять из которых — с летальным исходом.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе в трех городах Ганы — Аккре, Теме и Кумаси, которые были определены как места с наибольшими темпами распространения вируса, начали двухнедельный карантин.

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