Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM Аграрии Ростовской области готовы к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Однако свои коррективы вносят погодные условия. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить о технике, готовности наших селян, у нас нет сомнений в этом. Хорошо бы и погоду скорректировать. Сейчас у нас засушливая весна, и селяне этим несколько обеспокоены. Но синоптики обещают, что апрель-май порадует нас дождями. А это значит, что донской агропромышленный комплекс, один из крупнейших в стране, обеспечит выполнение задачи по урожаю, производству мяса, овощей и так далее. Работа идет строго по плану, и селяне нас не подводят», — отметил глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области продолжается посевная кампания. Работы выполнены на треть. Труженики донского села надеются собрать достойный урожай хлеба, плодов и овощей. В 2019 году Донской регион стал регионом-лидером по сбору зерна в России, собрав 12 млн тонн зерна.

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