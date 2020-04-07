Москва, , 12:07 — REGNUM Ситуация с коронавирусом, а также обвал цен на нефтяном рынке дополняют друг друга в своем отрицательном влиянии на ценовую политику в российской экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя возможный рост цен на продукты питания.

«Обвал цен на нефтяном рынке уже сам по себе вызвал резкую девальвацию российского рубля, что неизбежно приведет к повышению цен на многие товары, включая продукты питания, которые импортируются из других стран на отечественный рынок, а также те товары, которые требуют для своего изготовления импортных ингредиентов.

Ситуация осложняется еще и тем, что границы со многими странами на текущий момент закрыты, а значит и доставка многих товаров или полностью приостановлена или осложнена. Это является дополнительным фактором, который повлияет на рост цен на российском рынке.

По некоторым наименованиям, учитывая психологию отечественного потребителя, а также и бизнеса, рост цен может превысить 100%. Здесь можно привести пример с ценами на имбирь, спрос на который резко возрос в последнее время. Вроде бы абсолютно таким же профилактическим средством от любой простуды может быть чеснок и лимон, но ажиотаж вокруг имбиря вызвал дополнительный спрос на данный вид продукта.

Таким образом, наглядно можно посмотреть, как создается дополнительный спрос на любой продукт просто на просто самим не всегда разумным поведением потребителя.

В связи с этим, безусловно, стоит ожидать ощутимого роста цен на различного рода продукты, но потребителей хотелось бы призвать не поддаваться панике, а вспомнить опыт бабушек, которые обходились малым в тяжелые времена, и не искали изысков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, цены на продукты питания в России могут подскочить на 20%.

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