Ташкент, , 12:02 — REGNUM Акцизный налог в Узбекистане введут на подогреваемые табачные изделия, курительные, жевательные и иные снюсы и табак для кальяна, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства юстиции республики.

Акциз вводится с 1 июня 2020 года. Он распространяется на снюсы без никтоина, а также жидкости, содержащие никотин. Размер налога составит $25 за один килограмм продукции.

Отметим, в Узбекистане действует акциз на сигареты, сигариллы и сигары. Однако налог не распространялся на продукцию, в которой нет табака, но есть никотин.

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