Сеул, , 12:02 — REGNUM По предварительным данным, в первом квартале 2020 года операционная прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics составила 6,4 трлн вон (~$5,2 млрд), а объём продаж — 55 трлн вон (~$45,2 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, прибыль компании выросла на 2,73%, а продажи — на 4,98%, однако по сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатели упали на 10,61% и 8,15% соответственно.

Отмечается, что благодаря росту спроса на полупроводники финансовые показатели Samsung в первом квартале года оказались лучше ожидаемых.

Тем не менее, предполагается, что во втором квартале года, пандемия коронавируса может негативно отразиться на продажах смартфонов и бытовой техники.